انطلاق امتحانات شهادتي التعليم العادي والمتقدم للمدارس الأجنبية

تستضيف مدرسة قرطبة التابعة لمراقبة التربية والتعليم حي الأندلس الامتحانات المحلية لشهادتي التعليم العادي والمتقدم لطلبة مدارس التعليم الأجنبي التي يشرف عليها المركز الوطني للامتحانات.

وبينت اللجنة المشرفة على هذه الامتحانات بأن “عدد المستهدفين بلغ نحو (540) طالباً وطالبة موزعين على (12) قاعة امتحانية”.

وأكدت بأن “الاسئلة وضعت وفق معايير وضوابط حددها المركز من خلال سلسلة من الاجتماعات مع مديري المدارس وعدد من اساتدة الجامعات وذوي الخبرة في هذا المجال”.



يذكر بأن “الامتحانات تتواصل لليوم الثالث وتستمر حتى العاشر من نوفمبر القادم حسب الجدول المعتمد من المركز الوطني للامتحانات”.