انطلاق انتخابات المجالس البلدية في 4 مدن ليبية

انطلقت اليوم الخميس، انتخابات المجالس البلدية، في 4 مدن غربي ليبيا، بإشراف من اللجنة المركزية لانتخابات المجالس البلدية.

وقالت اللجنة في بيان، إنها “تشرف على انتخابات بلديات الحرابة وجادو وكاباو في الجبل الغربي، وبلدية الزاوية الجنوب غرب العاصمة”.

وأوضحت أن “نسبة المشاركين حتى ظهر اليوم، بلغت 15% في كاباو، و13% في بلدية جادو، و19% في الحرابة، أما بلدية الزاوية الجنوب فبلغت 27%”.

وبحسب اللجنة المركزية، فإن عملية الاقتراع بالمراكز المذكورة بدأت من التاسعة صباحا وتستمر حتى السادسة بالتوقيت المحلي (16:00 ت.غ).

نسبة المشاركة في #انتخابات_المجالس_البلدية حتى الساعة 5:00عصراَللبلديات التالية🔻🔴 الحرابة 🔴 الزاوية الجنوب🔴 كاباو🔴 جادوتتواصل عملية الاقتراع#صوتك_امانة Gepostet von ‎اللجنة المركزية لانتخابات المجالس البلدية‎ am Donnerstag, 15. Oktober 2020

استخدام الحبر الانتخابي (( رذَّاذة)) اجراء احترازي لضمان عدم انتشار الاصابة بفايروس كورونا covid-19الآن يمكنكم المشاركة… Gepostet von ‎اللجنة المركزية لانتخابات المجالس البلدية‎ am Donnerstag, 15. Oktober 2020