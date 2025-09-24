انطلاق برامج تدريبية جديدة للمركز الليبي الكوري ببلدية ترهونة

في إطار تعزيز فرص العمل وتنمية المهارات المهنية، أطلق المركز الليبي الكوري للتدريب، التابع لوزارة العمل والتأهيل، بالشراكة مع المجلس البلدي ترهونة، سلسلة من البرامج التدريبية الجديدة عبر الورش المتنقلة “مهنتك مستقبلك”. هذه المبادرة تهدف إلى تدريب الباحثين عن العمل في عدد من التخصصات المهنية المختلفة.

وقد بدأت الدورات التدريبية يوم 20 سبتمبر الجاري، وتستمر لمدة أسبوعين، حيث تغطي مجموعة متنوعة من المجالات المهنية. من أبرز هذه التخصصات: كشف أعطال السيارات، التبريد والتكييف، صيانة الهاتف النقال، ريادة الأعمال، اللحام بالقوس الكهربائي، السمكرة الصحية، التمديدات الكهربائية، الإرشاد والتوجيه المهني، تركيب ألواح الجبس بورد، صناعة الحلويات والعصائر، إضافة إلى تركيب وصيانة الأثاث.

وتهدف هذه الدورات إلى رفع كفاءة الشباب في المهارات الفنية والعملية، مما يسهم في تحسين فرصهم للاندماج في سوق العمل المحلي، خاصة في البلديات التي لم تحظَ سابقًا بفرص تدريبية مماثلة.

وفي هذا السياق، أكد المركز تسجيل إقبال واسع من قبل الباحثين عن العمل، حيث بلغ عدد المتدربين أكثر من 200 شخص، مع توفير كافة التجهيزات والإمكانيات اللازمة لضمان جودة التدريب وفق المعايير التي تلبي احتياجات سوق العمل. تأتي هذه المبادرة في إطار جهود وزارة العمل والتأهيل لتنمية الموارد البشرية وتعزيز التنمية المستدامة في ليبيا.

تعد هذه الخطوة جزءاً من استراتيجيات الوزارة لتحسين المهارات المهنية في مختلف المناطق الليبية، بما يساهم في تقليل معدلات البطالة ورفع قدرة الشباب على المساهمة الفعالة في الاقتصاد الوطني.