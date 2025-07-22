انطلاق برنامج تدريبي «غير مسبوق» لتمكين الشرطة النسائية

انطلقت اليوم الثلاثاء فعاليات البرنامج التدريبي الأول من نوعه لدعم وتمكين الشرطة النسائية في التخصصات الأمنية والجنائية، وذلك تنفيذاً لتوجيهات وزير الداخلية المكلف، اللواء عماد مصطفى الطرابلسي، وبمتابعة مباشرة من رئيس جهاز المباحث الجنائية، اللواء محمود عاشور العجيلي.

يستمر البرنامج لمدة خمسة أيام، ويتناول جملة من المحاور الفنية والقانونية، أبرزها:

الاستجابة السريعة لمسرح الجريمة

الأساليب الفنية للتعامل مع الجرائم الجنائية

الإطار القانوني للاستدلالات

مبادئ حقوق الإنسان

آليات التواصل مع ذوي المجني عليهم

تحليل البيانات والمؤشرات ودورها في تسريع كشف الجريمة

ويشرف على تقديم المحتوى التدريبي نخبة من الخبراء الجنائيين من المملكة المتحدة، إلى جانب متخصصين من جهاز المباحث الجنائية، وذلك في إطار اتفاقية التعاون الأمني بين ليبيا والمملكة المتحدة، التي تهدف إلى رفع كفاءة الكوادر الأمنية الليبية.

واستهدف البرنامج عدداً من الضابطات المنتسبات إلى مختلف الجهات التابعة لوزارة الداخلية، من بينها:

جهاز المباحث الجنائية

مديريات أمن طوق طرابلس (طرابلس، جنزور، الجفارة، تاجوراء، النواحي الأربعة)

إدارة العلاقات والتعاون الدولي

ويُعد هذا البرنامج خطوة نوعية في مسار تمكين المرأة في القطاع الأمني والجنائي، بما يعزز من قدرات الجهاز الأمني الليبي ويرتقي بأدائه وفق أعلى المعايير المهنية والحقوقية، بما يتماشى مع توجهات وزارة الداخلية نحو التحديث والتكامل المؤسسي.