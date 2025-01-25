انطلاق برنامج تدريب أعضاء المجالس البلدية المنتخبين

أعلنت وزارة الحكم المحلي بحكومة الوحدة الوطنية، اليوم السبت، انطلاق فعاليات البرنامج التدريبي الذي يستهدف الدفعة الثانية من عمداء وأعضاء المجالس البلدية المنتخبين بالمرحلة الأولى من الانتخابات البلدية، في مركز تطوير البلديات ودعم اللامركزية بطرابلس.

حضر فعاليات اليوم الأول للدورة كل من: مدير مركز تطوير البلديات ودعم اللامركزية “عادل الأشهب”، وعدد من مدراء الإدارات والمكاتب بالوزارة.

ويخضع المتدربون خلال البرنامج التدريبي الذي يتواصل على مدى ستة أيام، لدورات تدريبية حول التشريعات المنظمة للإدارة المحلية، والتشريعات ذات العلاقة بالعمل البلدي، ومھام واختصاصات ومسؤوليات (المجلس البلدي، العميد، مجلس الشورى، وكيل الديوان، مختارالمحلة)، كذلك الضوابط والإجراءات المنظمة لاجتماع المجالس البلدية.

ويتضمن البرنامج التدريبي التعريف باللجان المتخصصة واللجان الفنية الدائمة، والھيكل التنظيمي الموحد للبلديات، والتنظيم الداخلي، والبناء المؤسسي وفق نظم الجودة، والرقابة الممارَسة على البلديات (داخلية،خارجية) .

كما سيتعرف المتدربون على التشريعات المنظمة للإيرادات المحلية، وعلى البرنامج الوطني لنقل الاختصاصات، وأنواع الإيرادات المحلية، ودور المجالس البلدية في تنمية الإيرادات المحلية وميزانية الإيرادات وأوجه صرفھا، بالإضافة إلى نبذة عن البرنامج الوطني لتفعيل الإيرادات، والتشريعات المنظمة للإصحاح البيئي، والمسؤليات المحلية بشؤون الصحة العامة، والمسئولية المحلية بشؤون سلامة البيئة، وإجراءات مكافحة آفات الصحة العامة وإدارة الأزمات والكوارث وأنواعھا.

وسيتم خلال البرنامج التدريبي منح عمداء البلديات أذونات الوصول للمنظومات الإلكترونية المعمول بها بالوزارة والمتمثلة في منظومة المراسلات المحلية، ومنظومة الوظيفة المحلية، ومنظومة الإيرادات المحلية، ومنظومة الإصحاح البيئي، ومنظومة المشروعات المحلية.