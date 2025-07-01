انطلاق برنامج تدريب سفيرات التوعية الانتخابية بالمنطقة الجنوبية

أطلقت المفوضية الوطنية العليا للانتخابات، بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي (UNDP)، برنامجاً تدريبياً لسفيرات التوعية الانتخابية بالمنطقة الجنوبية، وذلك تحت إشراف وحدة دعم المرأة بمكتب الإدارة الانتخابية سبها، وبمشاركة سفيرات من الجيلين الثاني والثالث، في قاعة التدريب بمقر المكتب.

وافتتح الدورة رئيس مكتب الإدارة الانتخابية سبها، السنوسي عبد الله، مؤكداً في كلمته على أهمية دور السفيرات في تعزيز الوعي الانتخابي، ومثمناً الجهود التي بذلنها في رفع مستوى المشاركة المجتمعية في الاستحقاقات الانتخابية.

وأوضح أن هذا التدريب يأتي في سياق جهود المفوضية الرامية إلى إعداد كوادر توعوية مؤهلة تساهم بفعالية في نشر الثقافة الانتخابية.

وتضمن اليوم الأول من البرنامج سلسلة من المحاضرات والعروض التقديمية تناولت المفاهيم الأساسية للانتخابات والديمقراطية، قدّمها عدد من المختصين، من بينهم السيدة زينب الأحيرش، مسؤولة وحدة دعم المرأة، والسيد محمد الحيص، منسق التوعية بالمكتب، إلى جانب المدربين علي أحمد بلال، محمد البخاري، وفدوى البركي.

وتطرقت الجلسات إلى موضوعات محورية أبرزها: مفهوم المواطنة والديمقراطية، مبادئ الانتخابات، والإطار القانوني الناظم للعملية الانتخابية في ليبيا.

ويستمر البرنامج التدريبي لمدة ثلاثة أيام، يتخللها تنظيم ورش عمل تطبيقية حول تصميم الحملات التوعوية، وصياغة الرسائل الاتصالية، إلى جانب محاكاة عملية لأدوار السفيرات خلال سير العملية الانتخابية.