انطلاق برنامج تدريب سفيرات التوعية الانتخابية

انطلقت بمقر المفوضية الوطنية العليا للانتخابات في طرابلس، فعاليات برنامج التدريب العالي لسفيرات التوعية الانتخابية ومنسقي التوعية والتواصل بالمكاتب، الذي تنظمه وحدة دعم المرأة بالمفوضية، بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي (UNDP).

وحضر انطلاق فعاليات البرنامج، عضو مجلس المفوضية الوطنية العليا للانتخابات رباب حلب، والمدير العام للمفوضية محمد قحيص، وعدد من مديري ورؤساء الأقسام والفروع بالمفوضية.

وافتتحت حلب البرنامج بكلمة أكدت فيها على أهمية دور سفيرات التوعية كشريك فعلي للمفوضية في سبيل رفع سقف مشاركة النساء في العملية الانتخابية، وذلك بالتعاون مع منسقي التوعية والتواصل في المكاتب الانتخابية.

وأضافت أن مشروع سفيرات التوعية مشروع حقيقي، اثبت أن المرأة الليبية قادرة على أن تكون اليد القوية التي تدعم بناء الدولة، مؤكدةً أن هذه البرنامج ستتبعه حقيبة تدريبية متنوعة عالية المستوى تلبية لاحتياجات السفيرات ومنسقي التوعية والتواصل.

من جانبه أعرب قحيص عن تقديره لجهود سفيرات التوعية الداعم لبرامج وخطط التوعية الانتخابية بالمفوضية، وهو ما يعكس مدى قدرة المرأة الليبية ووعيها بقضاياها الوطنية.

هذا ويستهدف البرنامج في نسخته الثانية تعزيز قدرات سفيرات التوعية الانتخابية ومنسقي التوعية والتواصل من مختلف المدن الليبية، وإكسابهم مهارات ومعلومات جديدة، بهدف تحقيق مستويات مشاركة مرتفعة خلال الاستحقاقات القادمة.

ويتولى مهمة التدريب خلال أيام التدريب الخمسة، قسم التدريب والإجراءات التابع لإدارة العمليات الانتخابية، وإدارة التوعية والتواصل بالمفوضية، ويضمن البرنامج محاضرات حول: إعداد الحقيبة التدريبية وتحديات التدريب، ومفهوم التدريب، وتقنيات التدريب الشائعة، وأنواع المتدربين، وصفات المدرب الجيد، أساليب التقييم، وأساليب التعلم، الدورة الانتخابية، ودور التوعية والإعلام في جميع مراحلها، تصميم حملة توعية انتخابية، آلية عمل وحدة دعم المرأة ووحدة دعم الأشخاص ذوي الإعاقة مع سفيرات التوعية ومنسقي التوعية والتواصل.

يُشار إلى أن النسخة الأولى نظمت خلال الأسبوع الماضي بمقر المفوضية، ويستهدف البرنامج في نسختيه الأولى والثانية تدريب عدد 52 متدرب ومتدربة.