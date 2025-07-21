انطلاق برنامج تدريب سفيرات «التوعية الانتخابية» بالمنطقة الغربية في مصراتة

أطلقت المفوضية الوطنية العليا للانتخابات، بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي (UNDP)، دورة تدريبية لسفيرات التوعية الانتخابية للمنطقة الغربية، وذلك بإشراف وحدة دعم المرأة بالمفوضية ومكتب الإدارة الانتخابية في مصراتة.

ويستهدف البرنامج سفيرات الجيلين الثاني والثالث، ويهدف إلى تعزيز قدراتهن في مجالات التوعية والمشاركة الانتخابية، من خلال تقديم محتوى تدريبي يُعزز من معارفهن حول مفاهيم المواطنة والديمقراطية والإطار القانوني للعملية الانتخابية.

افتتح الدورة رئيس مكتب الإدارة الانتخابية بمصراتة ميلاد احميده، مشيدًا بجهود السفيرات ودورهن في رفع مستوى الوعي والمشاركة، مؤكداً أهمية البرنامج في بناء كوادر توعوية فاعلة.

وقدمت رئيسة قسم التوعية، عائشة ثبوت، عرضًا حول أجندة الدورة، ركز على تصميم الحملات وصياغة الرسائل التوعوية بما يعزز فاعلية التواصل المجتمعي.

تضمّن اليوم الأول عروضًا تدريبية شارك فيها المدربون عبدالوهاب سوالم، اللافي موسى، حواء بركة، وهالة اللبيب، حول المفاهيم الأساسية للديمقراطية والانتخابات، ويستمر البرنامج على مدى ثلاثة أيام تشمل ورشًا تطبيقية ومهارية تحاكي الدور العملي للسفيرات خلال الاستحقاقات الانتخابية.