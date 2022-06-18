انطلاق برنامج عمل اللجنة العليا لتوحيد المؤسسات

انطلقت بفندق ماريوت في العاصمة التونسية، فعاليات برنامج عمل اللجنة العليا لتوحيد المؤسسات برئاسة الدكتور مفتاح الحرير رئيس مجلس التخطيط الوطني، وبالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في ليبيا UNDP ومعهد الولايات المتحدة الأمريكية للسلام USIP.

ويأتي انطلاق فعاليات البرنامج للشروع في توحيد أهم المؤسسات السيادية (الرقابية) وهي:

ديوان المحاسبة الليبي (5+5)

هيئة الرقابة الإدارية (4+4)

وحضرت اللجان المكلفة من الإدارتين (طرابلس والبيضاء) في جو يسوده الوئام والمحبة بين أفراد المؤسسة الواحدة، بحسب ما أفادت الصفحة الرسمية لمجلس التخطيط الوطني.

وتوالت كلمات الحاضرين الذين كان لديهم تجاوب في حل كل الإشكالات القائمة التي تعترض عمل توحيد هاتين المؤسستين، مؤكدين مواصلة العمل حتى إنهاء الانقسام المؤسسي ليس بهاتين المؤسستين فحسب بل سيعملون على أن يكونوا شركاء للجنة في توحيد باقي المؤسسات الوطنية.

وتولى د. عبدالله الحاسي عضو لجنة توحيد المؤسسات عرض ورقة عمل حول انقسام المؤسسات وأشكال وأنواع الانقسام وتأثيره على الاقتصاد الوطني وكذلك أداء العمل والدروس المستفادة.

وتم إنهاء جلسة العمل وفق جدول الأعمال المحدد، وتلاها جلسة استهدفت رؤساء اللجان الأربعة بلجنة توحيد المؤسسات للمشاركة في إعداد جدول الأعمال.

هذا وسوف يستمر عمل هذه الجلسات حتى يوم 21 يونيو .