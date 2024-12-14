انطلقت بطولة كرة القدم الخماسية للقدامى بمدينة بنغازي في ليبيا، بمشاركة 17 فريقاً يمثلون مختلف شركات قطاع النفط، تحت شعار “كلنا درنة”.

وتجري فعاليات هذه البطولة بإشراف مكتب النشاط العام بالمؤسسة الوطنية للنفط، على أرضية صالة الألعاب الرياضية بنادي بنغازي الجديدة،على مدى أسبوعين متتاليين.

انطلاق بطولة قطاع النفط لكرة القدم الخماسية للقدامى انطلقت اليوم بطولة كرة القدم الخماسية للقدامى في مدينة بنغازي،… تم النشر بواسطة ‏المؤسسة الوطنية للنفط National Oil Corporation‏ في الجمعة، ١٣ ديسمبر ٢٠٢٤