انطلاق بطولة ليبيا لـ«العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات»

انطلقت في المركز العام للتدريب وتطوير التعليم فعاليات بطولة ليبيا للعلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات (LIBYA STEM Championship)، بتنظيم من المركز وبالتعاون مع إدارة التعليم الخاص بوزارة التربية والتعليم ومنظمة ليبوتكس، وبمشاركة عدد من مدارس التعليم الخاص.

وبحسب وزارة التربية بحكومة الوحدة الوطنية، حضر الافتتاح كل من مدير إدارة التعليم الخاص عمران العموري، ومراقب التربية والتعليم أبوسليم عبدالسلام الشكري، إلى جانب منسق البرنامج بمؤسسة ليبوتكس وممثلي المدارس المشاركة.

تجدر الإشارة إلى أن البطولة ستنطلق رسميًا في بداية عام 2026، حيث يجري العمل على تجهيز الفرق المدرسية المشاركة، وتم ضمن التحضيرات تسليم 45 روبوتًا للمدارس.

ويأتي تنظيم البطولة في إطار دعم المركز العام للتدريب وتطوير التعليم لابتكار الشباب، وتشجيعهم على التطور في مجالات العلوم والتكنولوجيا، لبناء جيل قادر على مواكبة التحديات المستقبلية.