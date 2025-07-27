مرحلة حاسمة قبل الاقتراع.. تدريبات مكثفة لموظفي مراكز التصويت

انطلقت اليوم تدريبات المستوى الثالث المخصصة لموظفي مراكز الاقتراع، في إطار الاستعدادات النهائية لمرحلة الاقتراع ضمن انتخابات المجالس البلدية (المجموعة الثانية – 2025).

وتأتي هذه التدريبات تحت إشراف قسم التدريب والإجراءات بالمفوضية، وبالتنسيق مع مكاتب الإدارة الانتخابية في البلديات المستهدفة.

ويشمل الاستحقاق الانتخابي إجراء العملية في 1653 محطة اقتراع موزعة على 726 مركزاً، ويشارك في التدريبات 10,443 موظفاً وموظفة تم اختيارهم وفق معايير دقيقة لضمان الكفاءة والجاهزية ليوم الاقتراع. ويتولى التدريب 180 مدرباً أساسياً ومتعاوناً تم إعدادهم في مراحل سابقة عبر مستويات تدريبية مكثفة.

وتهدف هذه المرحلة إلى رفع كفاءة الموظفين من خلال تزويدهم بالمهارات والإجراءات العملية المرتبطة بيوم الاقتراع، والتي تشمل استقبال الناخبين، التحقق من بياناتهم، تنظيم عملية التصويت، تطبيق الضوابط المعتمدة، وضمان سلامة وسرية العملية الانتخابية، بالإضافة إلى التدريب على إجراءات الفرز والعد وإعداد محاضر النتائج.

وأكدت إدارة العمليات الميدانية بالمفوضية أن هذه التدريبات جزء من خطة شاملة تهدف إلى ضمان جاهزية الكوادر الميدانية وتوفير بيئة انتخابية شفافة ومنظمة، تعكس التزام المفوضية بأعلى معايير النزاهة والاحترافية في تنفيذ الاستحقاق الانتخابي.