انطلاق تدريب المدربين الأساسيين استعداداً لاقتراع المجالس البلدية 2025

بدأت يوم أمس السبت 19 يوليو 2025 فعاليات المستوى الثاني من البرنامج التدريبي لمرحلة الاقتراع، بمقار مكاتب الإدارة الانتخابية، مستهدفًا تدريب المدربين الأساسيين والمتعاونين المكلفين بتنفيذ برامج تأهيل موظفي الاقتراع في البلديات المشمولة بانتخابات المجالس البلدية (المجموعة الثانية – 2025).

ويأتي هذا البرنامج في إطار الاستعدادات المكثفة التي تنفذها المفوضية لضمان الجاهزية الكاملة للمرحلة الحاسمة من العملية الانتخابية، حيث يشارك فيه أكثر من 200 مدرب أساسي ومتعاون موزعين على مختلف مكاتب الإدارة الانتخابية، سيتولون لاحقًا تدريب نحو 11,000 موظف وموظفة بالمراكز الانتخابية في البلديات المستهدفة.

ويركز التدريب على تعزيز الكفاءة في التعامل مع إجراءات يوم الاقتراع، الفرز، والعد، من خلال محاكاة واقعية للعملية الانتخابية، ومراجعة النماذج والسجلات المستخدمة، مع التأكيد على الالتزام الصارم بالمعايير المهنية والحيادية التي تعتمدها المفوضية.

ويُعد هذا التدريب محطة محورية ضمن سلسلة الخطط اللوجستية والتنظيمية التي تنفذها المفوضية لضمان نزاهة العملية الانتخابية وسلامتها، ورفع مستوى الجاهزية لدى الكوادر العاملة في الميدان.

وأكدت إدارة العمليات الميدانية أن المرحلة المقبلة ستشهد تكثيفًا للبرامج التدريبية الموجهة لموظفي مراكز الاقتراع، بما يضمن استعدادهم الكامل للتعامل مع مختلف سيناريوهات يوم الاقتراع وفق الضوابط والإجراءات المعتمدة.