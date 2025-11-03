بعد تسجيل 150 ألف ناخب.. انطلاق توزيع «بطاقات الناخبين» بالبلديات

انطلقت اليوم الإثنين 3 نوفمبر 2025 مرحلة توزيع بطاقات الناخبين في البلديات التي استؤنفت فيها العملية الانتخابية، وتشمل طبرق، قصر الجدي، بنغازي، توكرة، قمينس، الأبيار، سلوق، سبها، وسرت، بعد استكمال تسجيل نحو 150 ألف ناخب وناخبة.

في المقابل، تستمر عملية التسجيل في بلديتي تاجوراء والجديدة حتى 8 نوفمبر 2025، وتعد مرحلة توزيع البطاقات خطوة أساسية قبل يوم الاقتراع، حيث تتيح للناخبين المشاركة والتصويت لمرشحيهم في المجالس البلدية.

وبحسب منصة “فلتر”، على جميع الناخبين التوجه إلى مراكز التسجيل مصحوبين بإثبات الهوية لاستلام بطاقاتهم، مشيرة إلى أهمية المشاركة الواعية لضمان نجاح المسار الانتخابي.