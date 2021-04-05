انطلاق جائزة الوحدة الوطنية لحفظ القرآن الكريم على مستوى ليبيا

انطلقت اليوم الاثنين، في فندق كورنثيا بالعاصمة طرابلس، جائزة الوحدة الوطنية لحفظ القرآن الكريم على مستوى ليبيا.

وتحت شعار (وَٱعْتَصِمُواْ بِحَبْلِ ٱللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُواْ)، افتتح رئيس المجلس الرئاسي الليبي الدكتور محمد المنفي، جائزة الوحدة الوطنية لحفظ القرآن الكريم على مستوى ليبيا، والتي تنتظم بدعوة من الهيئة العامة للأوقاف والشؤون الإسلامية.

ويُشارك في هذه الجائزة نحو 100 متسابق من مختلف مدن ومناطق ليبيا، بدعم ومساندة جميع المكاتب التابعة للهيئة العامة للأوقاف والشؤون الإسلامية في كل المدن الليبية.

وتهدف الجائزة إلى أن تكون بادرة خير للمّ شمل الليبيين، ووحدة كلمتهم، وتضميد الجراح بين أبناء البلد الواحد.

وثمّن رئيس المجلس الرئاسي مثل هذه الفعاليات التي تهدف إلى إرساء دعائم المصالحة الوطنية، ولم الشّمل ورأب الصدع، والتي تعتبر من الملفات الأساسية التي يعمل عليها المجلس الرئاسي.

<div class=”fb-post” data-href=”https://www.facebook.com/Media.PC.Libya/posts/131133045688936″ data-width=”500″ data-show-text=”true”><blockquote cite=”https://www.facebook.com/Media.PC.Libya/posts/131133045688936″ class=”fb-xfbml-parse-ignore”><p>تحت شعار (وَٱعْتَصِمُواْ بِحَبْلِ ٱللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُواْ)، افتتح فخامة رئيس المجلس الرئاسي الليبي الدكتور…</p>تم النشر بواسطة ‏<a href=”https://www.facebook.com/Media.PC.Libya/”>المكتب الإعلامي لرئيس المجلس الرئاسي الليبي</a>‏ في <a href=”https://www.facebook.com/Media.PC.Libya/posts/131133045688936″>الاثنين، ٥ أبريل ٢٠٢١</a></blockquote></div>