انطلاق حملات التوعية بأهمية المشاركة في عملية الاقتراع

أعلنت المفوضية الوطنية العليا للانتخابات أنه في إطار تنفيذ خطة التوعية الانتخابية بأهمية المشاركة في عملية الاقتراع، باشرت مكاتب الإدارة الانتخابية حملاتها التوعوية اليوم السبت 9 نوفمبر 2024.

وقام منسقو التوعية والتواصل بالمكاتب بالتعاون مع الشركاء من منظمات المجتمع المدني وأفواج الكشافة والمرشدات واتحادات الطلبة والهلال الأحمر وحركة بيوت الشباب الليبية وسفيرات التوعية بالبدء في الحملة من خلال توزيع مطويات توعوية وتحفيزية على المواطنين داخل البلديات المستهدفة بالانتخاب في المجموعة الأولى من انتخاب المجالس البلدية 2024.

كم تم بث ومضات صوتية توعوية بأهمية المشاركة بعملية الاقتراع عبر الإذاعات المسموعة.

تجدر الإشارة إلى أن هذه الحملة تستمر لمدة أسبوع وتستهدف خلالها جميع فئات المجتمع حيث تأتي الحملة في إطار الاستعدادات ليوم الاقتراع في 16 نوفمبر الجاري.