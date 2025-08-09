انطلاق حملات توعية مكثفة لتعزيز المشاركة بـ«انتخابات المجالس البلدية»

أطلقت مكاتب الإدارة الانتخابية، اليوم السبت 9 أغسطس 2025، حملات توعية ميدانية وإعلامية في مختلف البلديات، لحث المواطنين على المشاركة الفاعلة في يوم الاقتراع المقرر في 16 أغسطس الجاري، وذلك في إطار الاستعدادات لمرحلة التصويت ضمن انتخابات المجالس البلدية (المجموعة الثانية – 2025).

وتتم هذه الحملات بالتعاون مع شركاء التوعية من مؤسسات المجتمع المدني، والهيئات الشبابية والكشفية، والاتحادات الطلابية، وجمعيات الهلال الأحمر، وعدد من المبادرات التطوعية، حيث شملت الأنشطة توزيع مطويات توعوية، وتنظيم لقاءات مباشرة مع المواطنين في الأسواق والأماكن العامة، إلى جانب بث الرسائل الإرشادية عبر الإذاعات المحلية ومنصات التواصل الاجتماعي.

وتهدف الحملة إلى تعزيز وعي الناخبين بحقوقهم وواجباتهم الانتخابية، وتوضيح جميع مراحل التصويت، بدءًا من دخول المركز الانتخابي وحتى الإدلاء بالصوت، بما يضمن عملية انتخابية نزيهة ومنظمة، مع التأكيد على ضرورة الالتزام بالتعليمات والإجراءات التنظيمية الصادرة عن المفوضية الوطنية العليا للانتخابات.

وتأتي هذه الجهود ضمن خطة شاملة وضعتها المفوضية لرفع مستوى المشاركة المجتمعية، وضمان وصول الرسائل التوعوية إلى كافة فئات الناخبين، بما يسهم في إنجاح العملية الانتخابية وتحقيق أقصى درجات الشفافية والمشاركة.