انطلاق حملة التطعيم ضد الإنفلونزا الموسمية

أعلن المركز الوطني لمحافحة الأمراض انطلاق حملة التطعيم الوطنية ضد الإنفلونزا الموسمية غدا الأحد، وتستمر حتى 31 من ديسمبر من العام 2024.

وأوضح المركز أن الفئات المستهدفة هي كالتالي:

كبار السن (55 سنة فما فوق)

الأطفال (من 6 أشهر وحتى 18 عامًا)

المصابون بالأمراض المزمنة (مثل السكري وأمراض القلب)

النساء الحوامل

العاملون في القطاع الصحي

كما دعا المركز المواطنين إلى التوجه إلى أقرب مركز صحي للحصول على التطعيم، ليحموا أنفسهم وأحبائهم من مخاطر الإنفلونزا الموسمية.

هذا وأقيم يوم الأربعاء الماضي، بمقر المركز في طرابلس، المؤتمر الصحفي للإعلان عن انطلاق الحملة الوطنية للتطعيم ضد مرض الإنفلونزا الموسمية.

وتهدف الحملة إلى حماية الفئات الأكثر عرضة للإصابة، خاصة كبار السن، الأطفال، والحوامل، بالإضافة إلى العاملين في القطاع الصحي.

وتم التأكيد خلال المؤتمر، على أهمية التطعيم في تقليل خطر الإصابة بالإنفلونزا ومضاعفاتها، ودعوة الجميع للتوجه إلى مراكز التطعيم القريبة للحصول على اللقاح.