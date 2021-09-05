انطلاق حملة التطعيم ضد كورونا بقطاع التربية والتعليم

اِنطلقت اليوم الأحد، حملة التطعيم ضد فيروس كورونا بقطاع التربية والتعليم، حيث تلقى وزير التربية والتعليم الدكتور موسى المقريف، أول تطعيم في الحملة.

ونقل المكتب الإعلامي بالوزارة عن المقريف قوله، إن إطلاق الحملة التي يُشرف عليها المركز الوطني لمكافحة الأمراض يأتي في إطار الاستعدادات لانطلاق عام دراسي جديد آمن.

وأوضح الوزير أن الحملة ستستهدف في مرحلتها الأولى المعلمين والإداريين وأفراد الحراسات بكافة المؤسسات التعليمية، مُطالباً المستهدفين بالتعاون مع الحملة لتحقق أهدافها.

بدوره، أكّد مدير المركز الوطني لمكافحة الأمراض الدكتور حيدر السائح، جاهزيتهم لانطلاق الحملة في المؤسسات التعليمية بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم وإدارة الخدمة الاجتماعية والصحة المدرسية بالوزارة، مُوضحاً أن التطعيم سيكون حسب اللقاح المتوفر.

هذا ومن المُقرر أن يشهد الأسبوعين المُقبلين إعلان الوزارة عن الخطة المتكاملة للعام الدراسي المقبل 2021 – 2022م.