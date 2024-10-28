انطلاق حملة الدعاية للمرشحين بانتخابات المجالس البلدية

أعلنت المفوضية الوطنية العليا للانتخابات، عن بدء حملات الدعاية الانتخابية للمرشحين والمرشحات، اعتبارا من يوم أمس الأحد 27 أكتوبر، والتي تستمر حتى يوم الجمعة 15 نوفمبر القادم، حيث يتزامن يوم الصمت الانتخابي.

وشددت المفوضية على ضرورة “التزام المرشحين بالقوانين واللوائح المعمول بها خلال هذه الفترة”، مؤكدة على أهمية “الاطلاع على نصوص الفصل الثامن من اللائحة التنفيذية التي تم إرفاقها بالقرار رقم (43) لسنة 2023، حيث تحتوي على تعليمات تفصيلية بشأن كيفية تقديم البرامج الانتخابية والإعلان عنها”.

وأشارت المفوضية إلى “ضرورة وقف جميع الأنشطة المتعلقة بالدعاية الانتخابية قبل 24 ساعة من يوم الاقتراع، لضمان نزاهة العملية الانتخابية واحترام القوانين، حيث تأتي هذه الخطوة في إطار تعزيز الشفافية والمصداقية خلال الانتخابات، وضمان حق الناخبين في اتخاذ قرارات مستنيرة”.

في السياق، تستمر التدريبات بمكاتب الإدارة الانتخابية لمرحلة المستوى الثالث من خطة التدريب الانتخابي وهي إجراءات عملية الاقتراع والمستهدف بها موظفو المراكز الانتخابية البالغ عددهم (5100) موظف وموظفة موزعين على (372) مركز اقتراع في 60 بلدية.

تجدر الإشارة إلى أن هذه التدريبات تأتي استعدادا ليوم الاقتراع لانتخابات المجالس البلدية “المجموعة الأولى 60 بلدية” والذي حُدد بتاريخ 16 نوفمبر 2024.