انطلاق حملة تشغيل «العمالة الوطنية» في مختلف القطاعات

انطلقت هذا الأسبوع الحملة الوطنية للتشغيل التي أعلنت عنها وزارة العمل والتأهيل في طرابلس، بهدف تمكين الباحثين عن العمل وتعزيز فرص التشغيل للشباب الليبي، بالإضافة إلى إحلال العمالة الوطنية محل العمالة الأجنبية وفق احتياجات سوق العمل.

وشارك مفتشو العمل والسلامة المهنية في تنفيذ زيارات ميدانية شملت جهات العمل والشركات والمؤسسات بمختلف القطاعات، للتأكد من الالتزام بتشغيل العمالة الوطنية وإبرام عقود عمل رسمية وفق التشريعات النافذة.

كما ركزت الحملة على رصد المخالفات واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين، بما يضمن تنفيذ القوانين وحماية حقوق العمال وأصحاب العمل على حد سواء.

وأكدت الوزارة أن هذه الحملة تأتي في إطار جهودها المستمرة لتنظيم سوق العمل وضمان تطبيق القوانين، بما يسهم في توفير فرص عمل حقيقية ومستدامة للشباب الليبي.