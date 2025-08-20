انطلاق حملة تنظيف وصيانة منظومة تصريف مياه الأمطار

أعلنت الشركة العامة للمياه والصرف الصحي عن انطلاق حملة شاملة لتنظيف وصيانة منظومة تصريف مياه الأمطار للعام 2025 – 2026، وذلك في إطار الاستعدادات المبكرة لاستقبال فصل الشتاء وتعزيز جاهزية البنية التحتية للتعامل مع الظروف المناخية.

وتتضمن الحملة أعمال تنظيف الغرف الرئيسية والفرعية، وصيانة وتهيئة كافة مكونات شبكة تصريف مياه الأمطار، بهدف ضمان عملها بكفاءة عالية خلال موسم تساقط الأمطار، وتقليل مخاطر التجمعات المائية والفيضانات في الطرقات والمناطق السكنية.

وأكدت الشركة أن هذه الحملة تُنفذ بشكل سنوي، داعية المواطنين إلى التعاون والمساهمة في إنجاحها من خلال عدم رمي القمامة والمخلفات الورقية والبلاستيكية في الشوارع، لما تسببه من انسدادات ومشكلات في شبكة الصرف.

كما حذّرت من ظاهرة سرقة أغطية الصرف الصحي التي تُفاقم من صعوبة أعمال الصيانة وتُشكّل خطرًا على السلامة العامة.

وتسعى هذه الجهود إلى تعزيز كفاءة الشبكة العامة وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، بما يسهم في توفير بيئة آمنة ومستقرة خلال موسم الأمطار المقبل.