انطلاق حملة فصل الإنارة والكواشف الخارجية في منطقة الجفارة

بدأت اليوم الأحد، حملة “فصل الإنارة والكواشف الخارجية” التي تشتغل في واجهة المحال التجارية في وضح النهار ببعض الأحياء السكنية بمنطقة الجفارة.

ويأتي ذلك بمشاركة فرق فنية تتبع إدارة خدمات المستهلكين الجفارة بالتعاون مع إدارة حماية الطاقة الكهربائية الجفارة، وبمتابعة مستمرة من قِبل المدير المساعد لشؤون العمليات بالشركة العامة للكهرباء المهندس الصديق الجدايمي.

وأفادت دائرة الإعلام بشركة الكهرباء، بأن الحملة تهدف إلى التقليل من الأحمال الزائدة وعدد ساعات طرح الأحمال.

ودعت إدارة خدمات المستهلكين الجفارة، كافة شرائح المجتمع وخاصة أصحاب المحال التجارية ومزاولي الأنشطة الصناعية بضرورة تحمل مسؤلياتهم الوطنية وذلك بإطفاء الإنارة الخارجية والكواشف وعدم تركها تعمل أثناء العمل سواء كانت في الفترة الصباحية أو الليلية، مع تركيب خلايا ضوئية للتحكم فيها.

كما دعت الإدارة كافة الجهات العامة والخاصة بإطفاء الإنارة بعد المغادرة وعدم تركها تشتغل حتى ساعات متأخرة من الليل.

#انطلاق حملة فصل الإنارة والكواشف الخارجية في الجفارة . بدأت صباح اليوم الأحد 2021/6/27 م حملة ( فصل الإنارة والكواشف… تم النشر بواسطة ‏الشركة العامة للكهرباء‏ في الأحد، ٢٧ يونيو ٢٠٢١