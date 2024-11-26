انطلاق حملة لمناهضة العنف ضد المرأة في طرابلس

انطلقت بفندق الشيراتون في طرابلس، فعاليات حملة الـ16 يومًا لمناهضة العنف ضد المرأة، بمشاركة وزارة الشؤون الاجتماعية بحكومة الوحدة الوطنية، عبر مكتب دعم وتمكين المرأة، وبالشراكة مع وزارتي الاقتصاد والتجارة، والتربية والتعليم، ومنظمة البيان للمرأة والطفل، وبدعم من صندوق الأمم المتحدة للسكان.

وتأتي هذه الحملة “للتأكيد على أهمية التوعية بمخاطر العنف ضد المرأة ومسؤولية الجهات المعنية في تعزيز ثقافة مناهضة العنف الأسري”.

وخلال الفعالية، “استعرضت وزارة الشؤون الاجتماعية أبرز جهودها لدعم المرأة، بما في ذلك إطلاق برامج لدعم المرأة اقتصاديًا واجتماعيًا، مثل هيئة تشجيع الأسر المنتجة ومنحة الزوجة والبنات فوق سن 18، إضافة إلى البرامج التوعوية التي تهدف إلى تعزيز قيم التعايش ونبذ الكراهية والعنف”.

وأشارت الوزارة “إلى دورها في تقديم الدعم النفسي والاجتماعي للنساء من خلال وحدات الحماية الاجتماعية المنتشرة في مختلف المناطق”.

وتسعى الحملة إلى “تسليط الضوء على الجهود المبذولة لبناء مجتمع خالٍ من العنف والأمراض النفسية والاجتماعية، ودعم المرأة لتحقيق بيئة آمنة ومستدامة للجميع”.

انطلاق حملة الـ16 يومًا لمناهضة العنف ضد المرأة بطرابلس انطلقت بفندق الشيراتون في طرابلس، فعاليات حملة الـ16 يومًا… تم النشر بواسطة ‏وزارة الشؤون الاجتماعية – ليبيا‏ في الثلاثاء، ٢٦ نوفمبر ٢٠٢٤