انطلاق حملة مرورية مكثفة لضبط المخالفين في نطاق بلديات الجفارة

بناءً على تعليمات مدير أمن الجفارة، اللواء عبدالناصر الطيف، وفي إطار الجهود الرامية إلى تعزيز الانضباط والالتزام على الطرقات، انطلقت صباح اليوم الإثنين، حملة مرورية مكثفة بإشراف مباشر من رئيس مكتب المرور والتراخيص، وبمشاركة رؤساء الوحدات التابعة للمكتب.

وتشمل هذه الحملة جميع بلديات الجفارة، وتركز على ضبط المخالفين وتطبيق القوانين بحق غير الملتزمين بقواعد السير، وذلك بهدف رفع مستوى السلامة المرورية وحماية الأرواح والممتلكات.

وأكدت مديرية أمن الجفارة أن هذه الحملة تأتي ضمن خطة شاملة لتكثيف الرقابة المرورية، والحد من المخالفات والحوادث التي تهدد سلامة المواطنين. كما شددت على ضرورة التزام جميع السائقين بالتعليمات والقوانين المرورية، داعيةً إلى التعاون مع رجال المرور لضمان نجاح الحملة وتحقيق أهدافها.

شرطة النجدة تضبط مركبات مخالفة في طرابلس خلال حملات أمنية مكثفة

واصلت دوريات شرطة النجدة في طرابلس جهودها الأمنية المكثفة لضبط المخالفات المرورية، حيث تمكنت الدورية المتمركزة بجزيرة الغيران من توقيف مركبة من نوع هونداي توسان (اللون الأبيض) إثر الاشتباه بها، وبعد التحقق من رقم اللوحة في المنظومة الأمنية تبين أن المركبة مطلوبة لدى مركز شرطة تاجوراء منذ عام 2023، وذلك لارتباطها بحادث هروب من موقعه.

وتمت إحالة المركبة والسائق إلى إدارة مرور تاجوراء لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حسب الاختصاص.

وفي إطار حملاتها المستمرة، أوقفت دورية شرطة النجدة المتمركزة في جزيرة بن تركية مركبتين من نوع “هونداي النترا” و”هونداي فيرنا” (اللون الأصفر) تستخدمان كركوبة عامة، واتضح بعد التوقف أن اللوحات المثبتة عليهما خاصة وليست مخصصة للاستخدام في الركوبة العامة، وهو ما يعد مخالفة واضحة لقوانين المرور، وتم تسليم المركبتين والسائقين إلى قسم مباحث المرور لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

وتؤكد شرطة النجدة استمرارها في تنفيذ حملات ميدانية لضبط المخالفين وحفظ الأمن والسلامة على الطرق.