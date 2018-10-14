انطلاق دبلوما الكلى والسكر في طرابلس

انطلق في طرابلس الدبلومان التخصصيان اللذان ينفذهما مركز تنمية القوى العاملة تحت إشراف إدارة الموارد البشرية بوزارة الصحة؛ تستهدفان الأطباء العاملين بمراكز الرعاية الصحية الأولية والمستشفيات.

هذا وقد أوضح مدير إدارة الموارد البشرية “أشرف أبورقبة” أن عدد الأطباء المتقدمين من مراكز الرعاية الصحية الأولية للحصول على دبلوم تخصص أمراض سكر بلغ 40 طبيباً؛ فيما بلغ عدد المتقدمين من المستشفيات للحصول على دبلوم تخصص أمراض كلى 30 طبيباً.

وأضاف “هدفنا من تنفيذ الدبلومات التخصصية هو الرفع من التصنيف الوظيفي للعناصر الوطنية والرفع من كفاءتهم؛ وسيتم الإعلان قريباً عن انطلاق دبلومتي طب الأسرة وأمراض النساء والأطفال”.

وأكد “أبورقبة” أن الأسبوع القادم سيشهد انطلاق دبلومات تخصصية للأطباء في المنطقة الوسطى؛ كما ستشرع فروع مركز تنمية القوى العاملة في ليبيا في تنفيذ الدبلومات التخصصية في المنطقة الشرقية والجنوبية والغربية أيضاً.