انطلاق دورة القُضاة الجدد بدوائر المحاكم الابتدائية طرابلس

انطلقت اليوم الثلاثاء، بالتعاون بين المعهد العالي للقضاء وإدارة التفتيش على الهيئات القضائية، فعاليات الدورة التدريبية المتعلقة بتأهيل وتدريب القضاة الجدد الملحقين حديثاً بالمحاكم الابتدائية بدائرة محكمة استئناف طرابلس، بموجب القرارات الصادرة عن المجلس الأعلى للقضاء بالخصوص.

وأفادت وزارة العدل بحكومة الوفاق، بأن هذه الحلقات التدريبية والتي تُعقد بالقاعة الرئيسية بمحكمة استئناف طرابلس، ستتركز على الموضوعات والمهارات التالية:

إدارة الجلسات

إدارة الدعوى

تسبيب الأحكام والقرارات القضائية

وسيتيح البرنامج التدريبي وسيلة للتفاعل بين القضاة المتدربين، والأساتذة المحاضرين في الموضوعات المذكورة، من أجل تحقيق الأهداف المرجوة من فعاليات هذه الدورة.

هذا وقد حضر الجلسة الافتتاحية، المستشار مفتاح القوي رئيس إدارة التفتيش على الهيئات القضائية، والمستشار د. فرج سليم ناجي مدير عام المعهد العالي القضاء، والمستشار رجب ضوء رئيس فرع إدارة التفتيش على الهيئات القضائية طرابلس، والمستشار المحاضر ميلاد ختروش المفتش القضائي بمحكمة استئناف طرابلس.