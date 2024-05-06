انطلاق دورة تدريبية حول تعزيز أمن الانتخابات

انطلقت اليوم الاثنين، بالمركز الإعلامي للمفوضية الوطنية العليا للانتخابات في طرابلس، فعاليات الدورة التدريبية التي تنظمها المفوضية بالتعاون مع وزارة الداخلية تحت عنوان (تعزيز مفهوم أمن الانتخابات).

وحضر مراسم الانطلاق رئيس مجلس المفوضية عماد السايح، والمدير العام محمد اقحيص، ووكيل وزارة الداخلية لشؤون المديريات اللواء بشير الأمين، ومدير الإدارة العامة للعمليات الأمنية بوزارة الداخلية علي النويصري، ومدير إدارة العمليات الميدانية الصادق الزكار، ومدير إدارة التوعية والتواصل خالد الموسي.

وافتتح فعاليات البرنامج السايح مرحباً بالحاضرين، ومؤكداً على أهمية التعاون مع كافة مكونات وأجهزة وزارة الداخلية من أجل تحقيق هدف تأمين العملية الانتخابية، وتوفير بيئة آمنة للناخب والمترشح والمراقب ليمارسوا حقهم في الانتخاب كل حسب واجباته وحقوقه التي شرعها القانون.

ونقلت الصفحة الرسمية للمفوضية عن السايح قوله: “لكي ننجح في مهامنا يجب أن تكون الجاهزية في أعلى مستوياتها ولا يمكن تحقيق ذلك إلا بتكثيف برامج التدريب ورفع القدرات، وتبادل المعلومات التي تعد العنصر الأساسي في التعامل مع المخاطر والتهديدات الأمنية”.

كما دعا رئيس مجلس مفوضية الانتخابات في كلمته كافة المسؤولين في السلطتين التشريعية والتنفيذية، وجميع مَن لهم علاقة بالمؤسسات الأمنية المعنية إلى ضرورة إيلاء الاهتمام الأوفر بالمؤسسة الأمنية المعنية بتأمين الانتخابات باعتبار أن العملية الانتخابية لا تعني المفوضية فقط، بل هي مزيج من مؤسسات الدولة، والمؤسسة الأمنية تأخذ المسؤولية المتقدمة في هذا الجانب.

من جانبه ثمن وكيل وزارة الداخلية لشؤون المديريات اللواء بشير الأمين جهود التعاون بين المفوضية ووزارة الداخلية، مؤكدا على أهمية التدريب وبناء قدرات الضباط وضباط الصف فيما يتعلق بالمعلومات حول تأمين الانتخابات.

وقال الأمين في كلمته: “نسعى مع المختصين في المفوضية إلى تدارك جميع الهفوات التي قد تعترض مسار الأمن الانتخابي، لكي تُجرى العملية الانتخابية في مناخ آمن ولكي يتمكن جميع الناخبين من الإدلاء بأصواتهم في أجواء من السلمية”.

وتتضمن فعاليات اليوم الأول من التدريب جلسات تدريبية منها مفهوم الأمن الانتخابي ومبادئه، يقدمها معاون مدير إدارة تأمين وحماية الانتخابات العميد عماد العيساوي، والدورة الانتخابية ويقدمها من قسم التدريب أيمن المريمي، فيما يقدم رئيس وحدة الأمن الانتخابي خالد الزربوط، جلسة حول شركاء الأمن الانتخابي.

وتستهدف الدورة التدريبية المقامة تحت إشراف إدارة العمليات الميدانية بالمفوضية عدد (35) ضابطاً وضابط صف من المنتسبين لوزارة الداخلية في المنطقة الغربية.