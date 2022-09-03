انطلاق دورة تدريبية حول مكافحة الاتجار بالبشر

انطلقت اليوم السبت، بتونس، أعمال الدورة التدريبية حول مكافحة الاتجار بالبشر، بالتعاون بين وزارة الشؤون الاجتماعية بحكومة الوحدة الوطنية والمنظمة الدولية للهجرة.

وتستهدف الدورة عددا من أعضاء فريق الدعم النفسي والاجتماعي ورؤساء الفروع وتستمر لمدة يومين يتلقى فيها المتدربون محاضرات تعريفية عن مفهوم الاتجار بالبشر والإطار القانوني لهذه الظاهرة، وأوجه الشبه والاختلاف بين تهريب الأشخاص والاتجار بالبشر.

ويبدأ بعدها الجزء الثاني من الدورة المتعلق بتدريب المستهدفين على كيفية تقديم الدعم النفسي والاجتماعي وإجراء المقابلات والبحوث الاجتماعية.

ويقوم بأعطاء المحاضرات والحصص التدريبية نخبة من الخبراء الدوليين في هذا المجال حيث ستستمر هذه الدورة لمدة أسبوع كامل، بحسب ما أفادت وزارة الشؤون الاجتماعية.