انطلاق دورة تدريبية لبناء قدرات «وحدة الرصد الإعلامي» في مفوضية الانتخابات

انطلقت بمقر المفوضية الوطنية العليا للانتخابات، الدورة التدريبية الموسومة بـ “بناء قدرات وحدة الرصد الإعلامي”، ضمن مشروع حماية العملية الانتخابية من التهديدات الرقمية، والذي تنفذه المفوضية بالتعاون مع المؤسسة الدولية للديمقراطية والانتخابات (IDEA International)، وتهدف الدورة إلى تعزيز الحماية الرقمية للمسار الانتخابي في ليبيا.

وشهدت انطلاقة الدورة حضور عبدالرؤوف شنب رئيس قسم التواصل بالمفوضية، وهبة أبوشحمة مسؤولة وحدة الرصد الإعلامي، ومحمد الصغير مدير منصة “فلتر”، بالإضافة إلى عدد من موظفي وحدتي الرصد الإعلامي والمواقع الإلكترونية.

ويتضمن البرنامج التدريبي جلسات نظرية وتطبيقية تُقام على مدار ثلاثة أسابيع خلال شهري يونيو ويوليو، بإشراف المركز الليبي لحرية الصحافة، وبدعم فني من منصة “فلتر”.

وتهدف الدورة إلى ترسيخ المفاهيم النظرية المتعلقة بعمل وحدة الرصد، وتطوير مهارات الفرق من خلال جلسات متقدمة تعزز من الفهم وتواكب التحديات التقنية والإعلامية.

وتستمر جلسات الأسبوع الأول حتى 22 يونيو، فيما تُعقد الجلسة التطبيقية في الأول من يوليو المقبل بمقر المفوضية.

ويأمل القائمون على البرنامج أن تُسهم مخرجات الدورة في رفع مستوى المهنية والدقة في عمل وحدة الرصد الإعلامي، استعدادًا لمراحل العملية الانتخابية المقبلة.