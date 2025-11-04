دورة تدريبية لتطوير مهارات منسقي الإعلام بالمؤسسات التعليمية

انطلقت بمدرج جامعة العاصمة فعاليات الدورة التدريبية بعنوان «الذكاء الاصطناعي وصناعة الإعلام الرقمي»، المخصصة لمنسقي الإعلام والاتصال، والتي تنظم بالتعاون بين المركز العام للتدريب وتطوير التعليم وجامعة العاصمة ومراقبة التربية والتعليم بلدية حي الأندلس، وبإشراف قسم الإعلام والاتصال بالمراقبة.

وبحسب وزارة التربية والتعليم والتعليم بحكومة الوحدة الوطنية، تهدف الدورة إلى تطوير مهارات منسقي الإعلام وتمكينهم من استخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي في تحسين الأداء الإعلامي داخل المؤسسات التعليمية.

وشهد حفل الافتتاح حضور مدير مكتب المدير العام بالمركز العام للتدريب وتطوير التعليم الأستاذ صلاح المنتصر، ومدير مكتب الإعلام الأستاذة نجلاء الترهوني، ورئيس قسم الإعلام والاتصال بالمراقبة الأستاذ خالد المشاي، إلى جانب ممثلين عن جامعة العاصمة ومنسقي الإعلام والاتصال بمراقبة التربية والتعليم بحي الأندلس.