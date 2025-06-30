انطلاق دورة توعوية حول المراقبة الانتخابية للأحزاب والكيانات السياسية بطرابلس

انطلقت صباح اليوم الأحد، فعاليات الدورة التوعوية حول المراقبة الانتخابية، التي تنظمها إدارة العمليات بالمفوضية الوطنية العليا للانتخابات، وذلك بمقر المركز الإعلامي للمفوضية في طرابلس، وتستمر على مدى يومين (30 يونيو – 1 يوليو).

وتهدف الدورة إلى رفع مستوى وعي ممثلي الأحزاب والكيانات السياسية بالإجراءات المتعلقة بالعملية الانتخابية، وتمكينهم من أداء مهامهم الرقابية بما يتماشى مع الضوابط القانونية والتنظيمية المعتمدة.

وتتضمن أعمال الدورة عروضًا تقديمية يقدمها مسؤولو إدارات وأقسام المفوضية، تغطي محاور متعددة، من بينها:

إجراءات تسجيل الناخبين والمرشحين والأحزاب

مراحل يوم الاقتراع

محاكاة عملية انتخابية واقعية

جلسات نقاشية مفتوحة لتبادل الآراء والخبرات

وتأتي هذه المبادرة في إطار حرص المفوضية على تعزيز الشفافية والنزاهة، وترسيخ مبدأ الشراكة مع كافة الأطراف السياسية الفاعلة، دعماً لعملية انتخابية نزيهة وشاملة.