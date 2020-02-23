انطلاق دورة صقل المتميزين من حفظة القرآن الكريم على مستوى ليبيا

الدورة تأتي ضمن الاستعدادت لاختيار الأفضل من حفظة القرآن الكريم لتمثيل ليبيا في المشاركات الدولية. [أوقاف الوفاق]

انطلقت أمس السبت، بالعاصمة طرابلس، فعاليات دورة صقل المتميزين الرابعة عشرة من حفظة القرآن الكريم على مستوى ليبيا، برعاية وإشراف إدارة القرآن الكريم والسنة النبوية بالهيئة العامة للأوقاف والشؤون الإسلامية التابعة لحكومة الوفاق.

واعتمدت الدورة مشاركة العشر الأول من جائزة ليبيا المحلية لحفظ القرآن الكريم لسنة 2019، إضافة إلى فرز وتصفية المشاركين في دورة المتميزين للسنة المنصرمة حيث وصل العدد إلى 22 مشتركا.

وأفاد المكتب الإعلامي بالهيئة، بأن هذه الدورة تأتي ضمن استعدادات الهيئة العامة للأوقاف والشؤون الإسلامية لاختيار الأفضل من حفظة القرآن الكريم لتمثيل ليبيا في المشاركات الدولية لهذا العام.

كشف بأسماء المشاركين في دورة صقل المتميزين الرابعة عشرة على مستوى ليبيا لعام 1441هـ 2020م Gepostet von ‎الهيئة العامة للأوقاف والشؤون الإسلامية – حكومة الوفاق الوطني‎ am Sonntag, 23. Februar 2020

اقترح تصحيحاً