انطلاق رالي “تي تي” الصحراوي بمدينة ودان

تبدأ اليوم الخميس، من وسط مدينة ودان التظاهرة الرياضية لرالي “تي تي” الصحراوي، بمشاركة الأندية المختصه في هذه اللعبة من مختلف المدن .

و قال رئيس اللجنة المنظمة للرالي لوكالة الأنباء الليبية (وال) أن الرالي سينطلق في دورته التاسعة من ساحة الشهيد وسط مدينة ودان، باستعراض للسيارات الرباعية والدراجات النارية، وأيضاً استعراض لطائرات السمركتي الاستعراضيه لنادي الجفرة وبمشاركة من الطيران الشراعي.

ويشارك في الرالي كل من ناديي أبرني وجودايم للرياضات الجوية، وسيشهد ضمن فعالياته سباقا للتصنيف لحوالي 2 كيلو متر، يتم خلاله اختيار من يأتي في الترتيب الأخير ليكون أول المنطلقين في بداية السباق الفعلي للرالي.

وفي اليوم الثاني ستبدأ المرحلة الأولى للسباق من الساعة التاسعة صباحاً ويستمر السباق حتى الواحدة ظهراً ، وفي الفترة المسائية ستكون هناك مسابقات ثقافية بحضور ومشاركة العديد من الفنانين والصحفيين والمثقفين واللاعبين القدامى داخل مخيم الرالي.

وفي اليوم الختامي للرالي يوم السبت سيتم تنظيم السباق النهائي وتتويج الفائزين بالرالي والمسابقات المصاحبة لفعالياته.