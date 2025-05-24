انطلاق رحلات الحجاج إلى الأراضي المقدسة من مطارات المنطقة الشرقية والجنوبية والغربية

تواصل المطارات الليبية في مختلف المناطق استقبال وتسيير رحلات حجاج بيت الله الحرام لموسم حج 1446هـ، وسط إجراءات تنظيمية محكمة وضعتها لجنة الحج بالتنسيق مع الجهات الفنية والأمنية المختصة.

وبحسب وزارة المواصلات بحكومة الوحدة الوطنية، استقبل مطار بنينا الدولي، أمس، حجاج المنطقة الشرقية، وفق الجدول المعد مسبقاً، بحضور مدير عام المطار وعدد من مدراء الإدارات والممثلين عن الجهات الأمنية والفنية العاملة، للإشراف على تسهيل إجراءات تسفير الحجاج وضمان سيرها بسلاسة ويسر.

وفي السياق ذاته، كان مطار سبها الدولي استقبل أول أمس، حجاج المنطقة الجنوبية، وسط استعدادات مكثفة، حيث أشرف مدير عام المطار والجهات المختصة على عملية التفويج، ومن المقرر أن تكون وجهة الحجاج مطار الملك عبد العزيز الدولي بجدة.

كما أعلن مطار طبرق الدولي عن انطلاق أولى رحلات الحجاج من المدينة يوم 22 مايو، على متن الخطوط الإفريقية، وذلك ضمن الرحلات المجدولة للمنطقة الشرقية، وسط توفير كامل التسهيلات والخدمات لضمان راحة وسلامة الحجاج.

وفي وقت سابق، شهد مطار معيتيقة الدولي يوم الثلاثاء 20 مايو، انطلاق أولى رحلات حجاج المنطقة الغربية، في بداية موسم التفويج إلى الأراضي المقدسة.

وتأتي هذه العمليات ضمن خطة وطنية متكاملة لتأمين موسم الحج، وتوفير الدعم الكامل للحجاج الليبيين في رحلتهم الإيمانية، بما يعكس التنسيق والتكامل بين مختلف الجهات المختصة.