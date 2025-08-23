المفوضية تعلن بدء عمليات فرز أصوات المقترعين في بلديات الزاوية

أعلنت المفوضية الوطنية العليا للانتخابات، مساء اليوم، بدء عمليات التسوية والفرز والعد من داخل مراكز الاقتراع في عدد من البلديات التابعة لمكتب الإدارة الانتخابية الزاوية، وذلك عقب إغلاق صناديق الاقتراع بشكل رسمي.

وأكدت المفوضية أن العملية تشمل سبع مجالس بلدية، وهي: الزاوية المركز، الزاوية الوسط، الزاوية الغرب، الزاوية الشمال، صبراتة، صرمان، وبئر الغنم.

وتأتي هذه الخطوة ضمن الإجراءات التنظيمية المتبعة لضمان شفافية ونزاهة العملية الانتخابية، تمهيدًا لإعلان النتائج الأولية وفق اللوائح المعتمدة من المفوضية الوطنية العليا للانتخابات.

وأكد رئيس غرفة العمليات الرئيسية بالمفوضية الوطنية العليا للانتخابات، أشرف احمودة، إقفال جميع مراكز الاقتراع في البلديات المستهدفة ضمن نطاق مكتب الإدارة الانتخابية الزاوية، وعددها سبع مجالس بلدية، وذلك دون تسجيل أي خروقات أمنية تُذكر.