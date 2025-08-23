انطلاق عملية الاقتراع لـ«انتخابات المجالس البلدية» في بلديات الزاوية (صور)

بدأت صباح اليوم السبت 23 أغسطس 2025، عملية الاقتراع لانتخاب المجالس البلدية في البلديات التابعة لمكتب الإدارة الانتخابية بالزاوية، وتشمل: الزاوية المركز، الزاوية الوسط، الزاوية الغرب، الزاوية الشمال، صبراته، صرمان، وبئر الغنم.

وأفادت المفوضية الوطنية العليا للانتخابات بمتابعات من داخل مراكز الاقتراع المستهدفة، مؤكدة أن العملية تسير بشكل منتظم وفق الجدول الزمني المحدد، حيث يستمر التصويت حتى الساعة 6 مساءً.

وشددت على ضرورة حضور الناخبين والناخبات مع مستند إثبات الهوية وبطاقة الناخب الخاصة بالمجالس البلدية.

