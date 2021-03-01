انطلاق عملية التسجيل في منظومة الحصول على لقاح فيروس كورونا

أقيم اليوم الاثنين، بمقر المركز الوطني لمكافحة الأمراض في العاصمة طرابلس، مراسم الإعلان عن الرابط الإلكتروني الخاص بالتسجيل في منظومة التطعيم ضد فيروس كورونا المستجد.

وقدم بدر الدين بشير النجار مدير عام المركز، الرابط وبعض المعلومات العامة والهامة على أهمية التسجيل والالتزام بالمعلومات الموجودة بالرابط الإلكتروني.

كما تقدم النجار بالشكر للهيئة العامة للاتصالات والمعلوماتية واللجنة العلمية الاستشارية لمكافحة جائحة فيروس كورونا على المجهودات المبدولة من أجل مواجهة فيروس كورونا.

وللتسجيل في المنظومة عبر الرابط التالي: التسجيل – COVID19VAC (eservices.ly)