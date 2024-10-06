انطلاق عملية التصويت بالانتخابات الرئاسية في تونس

انطلقت في تونس، صباح الأحد، عملية التصويت في الانتخابات الرئاسية لاختيار رئيس للبلاد لولاية مدتها 5 سنوات، وفتحت مراكز الاقتراع أبوابها أمام الناخبين للإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية.

وقال رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات فاروق بوعسكر: “يبلغ عدد الناخبين المسجلين 9 ملايين و753 ألفا و217، فيما تجري عملية التصويت في نحو 5 آلاف مركز اقتراع بالبلاد”.

يذكر أنه يتنافس 4 مرشحين بالانتخابات، هم الرئيس الحالي، قيس سعيّد، وأمين عام حركة الشعب القومية، زهير المغراوي، ورئيس حركة عازمون الليبيرالية، العياشي زمال، ويخوض “زمال” الانتخابات من داخل السجن بعد اعتقاله بداية سبتمبر الماضي، بتهم تزوير التزكيات الشعبية الخاصة بالانتخابات، ومن المتوقع أن تغلق مراكز الاقتراع أبوابها عند السادسة مساء بالتوقيت المحلي.

ودخلت تونس، أمس السبت، مرحلة الصمت الانتخابي، بعد انتهاء الحملات الانتخابية التي انطلقت داخل تونس في 14 سبتمبر الماضي، واستمرت حتى 4 أكتوبر الجاري.