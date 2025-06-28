انطلاق عملية توزيع بطاقات الناخبين استعداداً لـ«انتخابات المجالس البلدية»

شهدت مراكز التوزيع في البلديات المستهدفة ضمن المجموعة الانتخابية لعام 2025، صباح اليوم، انطلاقة أولى أيام توزيع بطاقات الناخبين، وسط إقبال ملحوظ من المواطنين والمواطنات الراغبين في المشاركة في انتخابات المجالس البلدية.

وأفادت المفوضية الوطنية العليا للانتخابات بأن العملية تسير في أجواء تنظيمية ممتازة، مشيدةً بوعي الناخبين وحرصهم على أداء واجبهم الانتخابي. وأوضحت أن تسليم البطاقات يتم في مراكز التسجيل التي تقدم فيها المواطنون مسبقًا، شريطة إبراز إثبات الهوية الشخصي.

وذكرت المفوضية أن مراكز توزيع البطاقات ستكون مفتوحة يوميًا من الساعة الثامنة صباحًا حتى الثانية بعد الظهر، داعية جميع المسجلين إلى التوجه في أقرب وقت لاستلام بطاقاتهم تمهيدًا للمشاركة الفعلية في الاستحقاق الانتخابي المقبل.

وتعد هذه الانتخابات جزءًا من جهود تعزيز الحكم المحلي وتفعيل دور المجالس البلدية في إدارة الشأن العام وتقديم الخدمات على المستوى المحلي.