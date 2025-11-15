انطلاق عملية وطنية للتخلص الآمن من المخلفات الطبية

باشرت وزارة الصحة بحكومة الوحدة الوطنية، تنفيذ مرحلة جديدة من خطة التخلص الآمن من الأدوية والمستلزمات والمعدات الطبية منتهية الصلاحية داخل مستشفى طرابلس المركزي، تحت إشراف اللجنة المكلفة من وكيل عام وزارة الصحة والمكلّف بمهام الوزير الدكتور محمد الغوج، وبالتعاون مع الشركة الليبية للاستثمار وتشغيل المرافق الصحية، تنفيذًا لتوجيهات رئيس مجلس الوزراء.

وقامت لجنة التخلص الآمن من النفايات الطبية بزيارة تفقدية للمستشفى لمعالجة مشكلة تراكم كميات كبيرة من الأدوية والمستلزمات الطبية المنتهية الصلاحية داخل أحد مباني المستشفى منذ سنوات.

وتم الاتفاق بين اللجنة وإدارة المستشفى على آلية جمع ونقل هذه المواد وفق الاشتراطات الفنية، على أن تنطلق أعمال النقل إلى المكان المخصص من قبل وزارة الصحة خلال الأسبوع القادم.