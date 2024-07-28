انطلاق عيادات الكشف على أطفال الشفه الأرنبية بمصراتة الطبي

انطلقت، مساء اليوم الأحد، داخل العيادات الخارجية بمركز مصراتة الطبي، وتحت إشراف ودعم من جهاز دعم وتطوير الخدمات العلاجية، عيادات الكشف عى أطفال الشفة الأرنبية والتشوهات لسقف الحلق.

وتأتي هذه الخطوة، ضمن الخطة التي أطلقتها حكومة الوحدة الوطنية بتوطين العلاج في الداخل، وتوفير العلاج المناسب والتشخيص الطبي لجميع أهالينا من كافة المدن والمناطق الليبية تحت شعار “عودة الحياة بتوطين العلاج بالداخل.

وفي السياق ذاته، أُقيمت في قاعات التدريب بالمبنى الإداري لمركز مصراتة الطبي، فعاليات اختتام النشاطات العلمية في البرنامج التدريبي الذي ينفذه القائمون على مركز تنمية القوى العاملة الطبية، حيث اختتمت المحاضرات التدريبية والتي كانت ضمن سلسلة محاضرات تغطي كافة الجوانب العلمية في علوم المختبرات الطبية.