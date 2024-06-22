انطلاق فعاليات أكبر المهرجانات الموسيقية في المغرب وشمال أفريقيا

انطلقت فعاليات “الدورة 19 لمهرجان موازين إيقاعات العالم”، أكبر المهرجانات الموسيقية في المغرب وشمال أفريقيا،

وبدأت الفعاليات بعدد من الحفلات الغنائية كان من أبرز نجومها المصرية أنغام واللبنانية كارول سماحة، وسط إقبال خجول وفق ماذكرت وكالة رويترز.

هذا ويعد موازين من أكبر المهرجانات الموسيقية في المغرب وشمال أفريقيا، وآخر دورة أقيمت في 2019 جذبت أكثر من مليوني زائر.

ويستمر المهرجان حتى 29 يونيو ببرنامج يشمل مجموعة من الفنانين العرب والأجانب من بينهم اللبنانية هيفاء وهبي والمصري محمد رمضان واليمنية بلقيس والمغربية سميرة سعيد والأسترالية كايلي مينوج والأميركية كاميلا كابيو والاسكتلندي كالفين هاريس.

هذا وكانت انطلقت دعوات على مواقع التواصل الاجتماعي لمقاطعة المهرجان تضامنا مع أهالي قطاع غزة، حيث أطلق نشطاء مغاربة وسم “لا ترقص على جراح إخوانك”.