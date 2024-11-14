تحت شعار “التقنية الحديثة: الطريق إلى التطوير ورفع مستوى الإنتاج”، انطلقت أمس فعاليات الأيام التقنية للمؤسسة الوطنية للنفط ، بفندق كورنثيا في طرابلس، برعاية ودعم رئيس مجلس إدارتها.

وحضر حفل الافتتاح عضو مجلس إدارة المؤسسة، حسين صافار، ورؤساء لجان الإدارات بالشركات والمراكز والمعاهد النفطية، إلى جانب عدد من المهتمين والمختصين من كبرى الشركات العالمية المتخصصة في تقنية الاتصالات والمعلوماتية، ولفيف من المختصين في المؤسسة وشركات القطاع، بالإضافة إلى ممثلين عن جامعتي طرابلس وبنغازي.

وأكد صافار، في كلمته بهذه المناسبة أن “هذا الحدث يشكل منصة لتبادل المعرفة والخبرات مع بيوت الخبرة العالمية، ومواكبة التطورات التقنية المتسارعة في هذا المجال، بما يساهم في رفع معدلات الإنتاج والوصول إلى المستهدفات. وأوضح أن الهدف هو لقاء المختصين في قطاع النفط مع نظرائهم من الشركات العالمية للاطلاع على آخر المستجدات واكتساب الخبرات من أجل تطوير صناعة النفط والغاز في ليبيا”.

هذا “وتستمر فعاليات هذا الملتقى على مدار يومي 13 و14 نوفمبر الجاري، حيث تعرض الشركات العالمية خبراتها والبرامج المستخدمة في مجالات إنتاج النفط والغاز، إضافة إلى إقامة حلقات نقاش متخصصة في مجالات تطوير الاحتياطي، الحفر، الإنتاج، والتحول الرقمي”.

انطلاق فعاليات الأيام التقنية للمؤسسة الوطنية للنفط انطلقت صباح الأربعاء بفندق كورنثيا في طرابلس فعاليات الأيام التقنية… تم النشر بواسطة ‏المؤسسة الوطنية للنفط National Oil Corporation‏ في الأربعاء، ١٣ نوفمبر ٢٠٢٤