انطلاق فعاليات البرنامج التدريبي لـ«إدارة الأمن والسلامة» في مجلس النواب

انطلقت فعاليات البرنامج التدريبي لإدارة الأمن والسلامة في مقر ديوان مجلس النواب بمدينة بنغازي، تحت عنوان “تقييم وتحليل المخاطر ومعايير الأيزو 31000″، الذي ينظمه مكتب التدريب والتطوير بالديوان.

ويهدف البرنامج إلى تعزيز مهارات الموظفين في مجالات إدارة المخاطر وفق المعايير الدولية.

ويشمل البرنامج محاضرات حول التعريف بإدارة المخاطر وأهميتها، بالإضافة إلى شرح المبادئ والإطار العملي لمعيار ISO 31000، ومقارنة بين معايير COSO و ISO 31000.

كما يتضمن البرنامج أساليب تحليل المخاطر وتطبيقات عملية، وتمارين ودراسة حالات، مع مناقشات وتقييم شامل للمخاطر قبل وبعد التطبيق.

ويستهدف البرنامج تحسين القدرة على تطبيق المعايير الحديثة في الأمن والسلامة، وهو جزء من الجهود المتواصلة للارتقاء بمستوى الأداء الوظيفي لموظفي إدارة الأمن والسلامة، ويشارك في البرنامج 15 موظفاً، ويستمر لمدة خمسة أيام بواقع 15 ساعة تدريبية.