انطلاق فعاليات الدورة 13 للجنة القنصلية المصرية الليبية المشتركة

انطلقت بمقر وزارة الخارجية المصرية في العاصمة القاهرة، يوم الثلاثاء، فعاليات الدورة الثالثة عشر للجنة القنصلية المصرية الليبية المشتركة.

وأفادت وزارة الخارجية المصرية في بيان لها، بأن الوفد الليبي يترأسه الدكتور محمود خليفة التليسى وكيل الشئون الفنية بوزارة الخارجية والتعاون الدولي، وبمشاركة السفير محمد أبو بكر مساعد وزير الخارجية مدير إدارة ليبيا، وبحضور ممثلي الجهات المعنية بكلا البلدين.

وترأس الجانب المصري السفير عمرو محمود عباس، مساعد وزير الخارجية للشئون القنصلية والمصريين في الخارج.

ويتضمن جدول أعمال اللجنة المشتركة بين البلدين بحث عدد من الموضوعات القنصلية والعمالية وأوضاع المواطنين المقيمين في كلتا الدولتين الشقيقتين وموضوعات التعاون القضائي وتعزيز التعاون في مجالات النقل والجمارك والصيد وتيسير حركة انسياب الأفراد والبضائع بين الجانبين وبحث سبل تعزيز التعاون في شتى المجالات.

وأكد السفير عمرو عباس خلال كلمته الافتتاحية على عمق ومتانة العلاقات التي تجمع بين البلديّن والشعبيّن الشقيقيّن، وعلى أهمية ترسيخ أطر الشراكة والتعاون المشترك فيما بينهما بالشكل الذي يتناسب مع الروابط التاريخية والثقافية والاجتماعية التي دائماً ما جمعت بين البلديّن.