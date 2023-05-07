انطلاق فعاليات الدورة 49 لمعرض طرابلس الدولي

انطلقت مساء السبت، في العاصمة طرابلس، فعاليات الدورة 49 لمعرض طرابلس الدولي بمشاركة محلية ودولية.

وتنعقد الدورة الـ49 للمعرض الذي تنظمه الهيئة العامة للمعارض، خلال المدة من 7 حتى 13 مايو الجاري، بمشاركة 150 شركة محلية و25 شركة أجنبية من تونس والجزائر وتركيا وماليزيا وأندونيسيا وإسبانيا، إضافة إلى الغرفة التجارية الأمريكية.

وقال رئيس لجنة الهيئة العامة للمعارض عصام العول، في تصريح لوكالة الأنباء الليبية “وال”، إن هذه الدورة لمعرض طرابلس الدولي، ستشهد إلى جانب المشاركة المحلية من المؤسسات الاقتصادية والإنتاجية والتجارية مشاركة واسعة عربية ودولية، ومن مؤسسات صناعية معروفة إقليميا ودوليا.

وأوضح رئيس لجنة الهيئة العامة للمعارض، أن المشاركة في فاعليات المعرض ستكون ممثلة من تسع دول و180 شركة محلية 150 شركة دولية.