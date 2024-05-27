انطلاق فعاليات المؤتمر الثاني للمرأة والانتخابات 

انطلقت صباح اليوم الاثنين، فعاليات المؤتمر الثاني للمرأة والانتخابات، تحت عنوان “الإصلاحات القانونية الداعمة للمرأة في مجال الترشح للانتخابات”.

وتنظم المؤتمر المفوضية بالتعاون مع هيئة الأمم المتحدة للمرأة، وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، وبعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا.

حضر افتتاح المؤتمر، عضو مجلس المفوضية، رباب حلب، والمدير العام محمد اقحيص، ونائبة الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة في ليبيا، ستيفاني خوري، ووزيرة الدولة لشؤون المرأة حورية طرمال، وعضو مجلس النواب السيدة فوزية بوغالية، وممثلي بعثة الأمم المتحدة لدعم الانتخابات، وعددا من الشخصيات النسائية الممثلة لمؤسسات المجتمع المدني المعنية بالمشاركة السياسية للمرأة.