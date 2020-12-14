انطلاق فعاليات الملتقى الأول للقيادات الأمنية بالمنطقة الوسطى

انطلقت اليوم الاثنين، مناشط وفعاليات الملتقى الأول للقيادات الأمنية بالمنطقة الوسطى بمديريات أمن (الخمس – ترهونة – مسلاتة – القره بوللي – مصراتة وزليتن)، والذي يحتضنه ديوان وقاعات مديرية أمن الخمس ولمدة 4 أيام متتالية.

وعُقِد اجتماع أمني موسع برئاسة مدير أمن الخمس ومدراء الأمن بالمنطقة الوسطى ومساعديهم للشؤون الأمنية.

وأثنى مدير أمن الخمس على الاستجابة الفعالة من قِبل مدراء الأمن بالمنطقة الوسطى المستهدفة للملتقى ومساهمتهم المتميزة من أجل إنجاحه للوصول إلى رؤى ومرتكزات تُعزز مبادئ التنسيق والتكامل الأمني بين مديريات الأمن بما يُحقق ويُكرس وزارة الداخلية بهذا الخصوص، وبما يضمن الارتقاء بمستوى الخدمات الشرطية والأمنية للمواطن.

وتم خلال هذا الاجتماع استعراض الآليات والمقترحات والآراء التي طرحها مدراء الأمن بالمنطقة الوسطى حول تعزيز التواصل والتكامل والتنسيق الأمني بين المديريات.

وتم الاتفاق بشأن العمل خلال أيام هذا الملتقى على صياغة إستراتيجية عملية أمنية ناجحة على مستوى هذه المديريات تُحاكي إستراتيجية وزارة الداخلية التي تتضمن وتهدف إلى السعي وراء تطوير قدرات مديريات الأمن، بحسب ما أفاد المكتب الإعلامي لوزارة الداخلية بحكومة الوفاق الوطني.

هذا وستتواصل فعاليات هذا الملتقى طيلة 4 أيام متتالية لمناقشة المحاور والمواضيع التي تضمنتها أجندة هذا الملتقى..