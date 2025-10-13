انطلاق فعاليات «الملتقى الوطني للمدرّب والتنمية المستدامة» في طرابلس

تتواصل في طرابلس فعاليات الملتقى الوطني للمدرّب والتنمية المستدامة، الذي ينظمه صندوق تنمية الموارد البشرية تحت شعار «نحو تطوير منظومة التدريب والتأهيل في ليبيا»، بمشاركة نخبة من المختصين والخبراء والمدربين من مختلف المؤسسات الوطنية.

وانطلقت أعمال الملتقى أمس الأحد، ويستمر على مدى يومين، لمناقشة سبل تطوير منظومة التدريب والتأهيل في ليبيا، وتعزيز جودة البرامج التدريبية وربطها باحتياجات سوق العمل، بما يسهم في تمكين الكفاءات الوطنية ودعم المدرب الليبي وتوسيع آفاق الشراكة بين القطاعين العام والخاص.

وبحسب وزارة العمل والتأهيل بحكومة الوحدة الوطنية، شهد اليوم الأول جلسات حوارية ثرية تناولت سبل الارتقاء بجودة التدريب وتطوير معاييره وضمان استدامته، إضافة إلى تبادل الخبرات والرؤى حول تعزيز دور التدريب في بناء القدرات الوطنية وتحقيق التنمية المستدامة.

ويُختتم الملتقى اليوم الاثنين بمجموعة من الجلسات الختامية التي تسلط الضوء على التوصيات والمخرجات الداعمة لتطوير منظومة التدريب والتأهيل، ضمن جهود صندوق تنمية الموارد البشرية لترسيخ ثقافة التدريب النوعي والاحتراف المهني في ليبيا.